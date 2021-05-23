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التغيير الكردية تطالب بتدويل القصف التركي شمال العراق


طالب القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، الأحد، بتدويل قضية القصف التركي على مناطق شمالي العراق.

وقال شيخ وهاب في تصريح صحفي إن “الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أثبتوا مدى ضعفهم الشديد إزاء قضية الدفاع عن سيادة البلد وحماية أراضيه من الاعتداءات التركية المتكررة”.

وأضاف أنه “لاحل إلا برفع دعوى قضائية في مجلس الأمن ولدى المنظمات الدولية، من آجل إيقاف الانتهاكات التركية التي ساهمت بتهجير سكان 500 قرية من مناطقهم منذ سنوات، دون أدنى شعور بالمسؤولية من الحكومة”.

ويستمر للأسبوع الرابع على التوالي القصف التركي المتكرر على أراضي إقليم كردستان وخاصة مناطق تابعة لمحافظة دهوك.

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