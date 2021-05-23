النائب جاسم البياتي: هناك تواطؤ كبير للحكومة في الملف التركي والاعتداءات على العراق

كشف النائب جاسم البياتي، الاحد، عن وجود “تواطؤ كبير” من قبل الحكومة الاتحادية في ملف الاعتداءات التركية على الاقليم.

وقال البياتي في تصريح صحفي إن “هناك تواطؤ كبير من الحكومة للسكوت على القصف التركي في الاراضي العراقية وهدم البيوت وحرق المزارع “ مبيناً أن ”المتضرر هو المواطن وهيبة الدولة اما الحكومة فلها تواطؤ كبير ومباشر في ما يحدث“.

وأشار الى أن ” الضرر الاكبر يصيب اصحاب المزارع والتي تحرق اراضيها الزراعية وهناك من تضرر منزله وهدم والكثر من الخسائر “.

واضاف أن”الصمت الحكومي على الجانب التركي غير مبرر نهائياً ويجب الاسراع في أتخاذ قرار يعيد هيبة المواطن العراقي والدولة “.