نائب: مؤتمر الفتح لنصرة فلسطين تجديدعراقي لرفض الكيان الصهيوني

اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , حضور كافة القوى السياسية والقيادات الأولى للمؤتمر الذي دعا اليه رئيس تحالف الفتح هادي العامري لنصرة الشعب الفلسطيني كان رسالة عراقية للمجتمع العربي والإسلامي والدولي بتجديد العراق رفض الكيان الصهيوني ونصرته للقضية المركزية فلسطين.

وقال جابر في تصريح صحفي ان ” انتصار الشعب الفلسطيني في معركته الأخيرة مع الكيان الصهيوني يعد انتصارا لجميع المقاومين في البلاد العربية ” ,

مبينا ان ” المؤتمر الذي دعا اليه رئيس تحالف الفتح هادي العامري كان تاييدا لذلك الانتصاروتجديد العهد باستمرار دعم المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ” .

واضاف ان ” حضور كافة القوى السياسية والقيادات الأولى بالدولة العراقية للمؤتمر كان رسالة عراقية للمجتمع العربي والإسلامي والدولي بتجديد العراق رفض الكيان الصهيوني ونصرته للقضية المركزية فلسطين”.

وأكد جابر، أن “المؤتمر يمثل رسالة مباشرة للأنظمة المطبعة مع الكيان الاسرائيلي للتراجع وسحب ممثليها في فلسطين المحتلة والعودة للحضن الرافض للوجود الصهيوني في فلسطين “.