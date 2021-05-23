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القبض على إرهابيين خطرين احدهما اشترك بهجوم جامعة تكريت


اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على إرهابيين مختصين باستهداف وتفجير وتهجير المواطنين في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤ إرهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابي".

واضاف البيان ان "المتهمين من ضمن مفرزة إرهابية لتهجير وتفجير واستهداف القوات الأمنية والمواطنين في تكريت، وقد اعترفا من خلال التحقيقات الأولية باشتراكهما بعمليات إرهابية عدة منها استهداف القوات الأمنية من خلال زرع عبوات ناسفة قرب منازلهم، وكذلك استهداف رئيس المجلس البلدي لتكريت بعبوة ناسفة سببت أضرارا بالعجلة التي يستقلها، كما اشترك أحدهم بالمواجهات ضد القوات الأمنية في جامعة تكريت في بداية العام ٢٠١٥".

وتابع انه "تم تدوين أقوال المتهمين ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية". ولفت البيان الى ان "العملية تمت بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل وكيل الاستخبارات".

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