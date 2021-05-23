القبض على احد المتهمين بتجارة المواد المخدرة في الأنبار

أعلنت مديرية شرطة محافظة الانبار، اليوم الاحد، القبض على احد المتهمين بتجارة المواد المخدرة في قضاء عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار.

المديرية قالت في بيان ان "قوة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة الأنبار تمكنت من إلقاء القبض على احد المتهمين بتجارة المواد المخدرة في قضاء عامرية الفلوجة".

واضاف البيان، أن "القوة تمكنت من ضبط كمية من الحبوب المخدرة وبندقية كلاشنكوف واعتدة"، مشيرا الى تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتوقيف المتهم وفق الماده ٢٨ مخدرات".