الأخبار

تعليق جديد من وزارة التربية بشأن العام الدراسي الحالي


اكدت وزارة التربية، اليوم الاحد، استعدادها لعقد اجتماعات موسعة مع المسؤولين والمختصين لحسم موضوع العام الدراسي الحالي للطلبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون في تصريحات ان "الوزارة تستعد لعقد اجتماعات موسعة مع المسؤولين والمختصين لحسم موضوع العام الدراسي للطلبة خلال الاسبوع الحالي".

ودعا السعدون، "المسؤولين الى مراعاة وضع الطلبة الحالي بمواصلة التعليم الالكتروني، حيث اصبح هناك نفور من قبلهم بسبب بعض التصريحات التي تخص انهاء السنة الدراسية او اعتماد درجات نصف السنة".

وتابع ان "الوزارة تواصل تقديم الدروس الالكترونية من خلال المنصات لحين اصدار القرارات”، داعيا "الطلبة الى متابعة دروسهم عن بعد لكون موضوع انهاء العام الدراسي غير محسوم لغاية الان، حيث هناك معالجات ومقترحات عدة تعمل الوزارة على مناقشتها لحين الوصول الى قرارات نهائية".

وفي السياق نفسه، قالت لجنة التربية النيابية ان "اجراء الامتحانات النهائية لطلبة المراحل غير المنتهية "صعب جدا" في ظل زيادة اصابات كورونا وكثرة عددهم".

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي ان "اجراء الامتحانات النهائية للمراحل غير المنتهية صعب جدا بسبب الاعداد الكبيرة للطلبة وارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، ما دفع اللجنة لاقتراح انهاء العام الدراسي لهذه المراحل بعد مشاورات ستعقد قريبا مع وزارة التربية لحسم موضوع السنة الدراسية".

واكد ان "المراحل المنتهية غير مشمولة بمقترح انهاء السنة الدراسية، بالاضافة الى الطلبة الخارجيين، اذ ستكون هناك معالجات خاصة بهذه المراحل، لان اداء الامتحانات الوزارية امر مهم لاجتيازهم المرحلة الحالية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على احد المتهمين بتجارة المواد المخدرة في الأنبار
تعليق جديد من وزارة التربية بشأن العام الدراسي الحالي
الاعرجي يتوجه الى رام الله في زيارة رسمية
اعتقال ثلاثة "إرهابيين" ومعالجة سبع عبوات في كركوك
الشيخ جلال الدين الصغير يكشف عن الجهات التي تتحدث بأن الأجواء غير مهيأة للانتخابات ولمصلحة من تعمل
النزاهة: استقدام نائب وصدور أمر قبض لمدير عام استثمار أسبقين
مكافحة الإرهاب يدمر "أوكار وكهوف" لداعش الارهابي داخل تلال حمرين
التربية تصدر تنويهاً بشأن المواد الدراسية
البرلمان يحدد السبت المقبل موعدا لانعقاد جلسته ويضع القضية الفلسطينية في جدول اعماله
المفوضية تؤكد مجدداً: مستعدون لإجراء الانتخابات في موعدها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك