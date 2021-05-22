التربية تصدر تنويهاً بشأن المواد الدراسية

أكدت وزارة التربية، السبت، استمرار بث المواد الدراسية حسب المنهج المكيف للمرحلتين الابتدائية والثانوية.

وقالت الوزارة في تنويه إن "بث المواد الدراسية لتلاميذنا وطلبتنا الأعزاء مستمرة حسب المنهج المكيف للمرحلتين الابتدائية والثانوية ضمن حملة التلفزيون التربوي مدرستي".

وأضافت أن المنهج سيكون "من 5/23/ 2021 الى 27/ 5/ 2021".

وكانت وزارة التربية نفت، السبت، وجود أي اجتماع اليوم حول مصير العام الدراسي الحالي، مؤكدة استمرار التعليم الإلكتروني لجميع المراحل الدراسية.