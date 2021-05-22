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نائب كردي يدعو بغداد لحماية الاكراد داخل الاقليم ومحاسبة السراق


دعا النائب عن كتلة التغيير النيابية غالب محمد، السبت، الحكومة الاتحادية الى التدخل لوقف “الاعتداءات” الكردية بحق المناهضين لحكومة الإقليم.

وقال محمد في تصريح صحفي إن “حكومة الاقليم تتحمل المسؤولية كاملة عن حياة الاكراد المعارضين للحزبين الحاكمين في كردستان”، داعيا حكومة بغداد الاتحادية الى “الضغط من أجل حماية الاكراد داخل كردستان”.

وأضاف، أن “السلطات الكردية لم تتوقف عن الاعتداء على النواب والناشطين والصحفيين الاكراد المطالبين بالحرية وكشف الفساد “، مؤكدا أن “القمع والفساد بات مستشريا داخل الاقليم بسبب هيمنة وسيطرة العائلة الواحدة على مقدرات الشعب”.

وطالب الحكومة والقوى السياسية بـ “تحمل مسؤولياتهم عن مساءلة ومحاسبة الذين تسببوا بقتل ونهب ثروات الاقليم دون وجه حق “. 

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