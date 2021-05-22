كتائب حزب الله تبارك الانتصار التاريخي للمقاومة في “غزة العزة”

باركت كتائب حزب الله ، الجمعة ،الانتصار التاريخي الذي حققته المقاومة الفلسطينية في غزة العزة ، مبينة ان معسكر الإجرام الإسرائيلي اصبح مكانا غير آمن بعد اليوم.

وقالت الكتائب في بيان ” إن هذا النصر صنعه صمود الفلسطينيين المقاومين وشجاعتهم ووحدة صفهم وتعاظم قدراتهم الجهادية التي أذهلت العدو وحطمت آمال المطبعين والعملاء الخانعين.

وأشارت الى ان ” غزة العزة التي لا تتعدى مساحتها مساحة بغداد استطاعت أن تهزم أقوى الجيوش المصنعة والمدعومة من قوى الشر الكبرى، فكيف إذا اجتمع المحور كله!

وأكدت ان ” الاعراب” قد باعوا أعز ما يملكه الإنسان بثمن بخس لكيان لقيط لم يستطع حتى الدفاع عن نفسه.