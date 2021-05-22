الخلية تعلن تدمير وكر وضبط عتاد ودراجة نارية في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن تدمير وكر وضبط عتاد ودراجة نارية في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان إنه "من خلال تدقيق المعلومات الاستخبارية لقاطع المسؤولية في قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، وبعملية استباقية ونوعية، جاءت بناءً على الاهداف المثبتة لدى فرقة الرد السريع، باشرت قوة من اللواء الثالث فرقة التدخل السريع، بملاحقة عناصر داعش الإرهابي في مناطق"وادي الكور، وقرى الاخضير، والبو ثعليب، والبو سليم، والبو عكفه" وصولا الى الحدود الفاصلة مع محافظة ديالي جنوباً".

وأضاف البيان، أنه "تم خلالها تدمير وكر للإرهابيين وضبط دراجة نارية يستخدمها عناصر داعش للتنقل ونصب العبوات، حيث جرى تفجير عبوة ناسفة وضبط مخازن اعتدة للأسلحة التابعة لهم".