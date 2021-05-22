بعد انتصار غزة.. وزير الخارجية الفلسطيني في بغداد غدا

يصل إلى بغداد، يوم غد الأحد، وزير الخارجيّة الفلسطيني رياض المالكي في زيارة رسمية، يسلم خلالها رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال السفير الفلسطيني في بغداد احمد عقل في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المالكي يزور العراق، بصفته مبعوث الرئيس الفلسطيني وسيلتقي خلال زيارته الرئاسات الثلاث وعددا من القيادات السياسية العراقية”.

واوضح عقل أن “الزيارة تهدف إلى تفعيل العمل السياسي العراقي الفلسطيني وتوقيع اتفاقية (التنسيق المشترك) لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة في مواجهة العدوان الإسرائيلي”.