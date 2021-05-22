وزارة الصحة تتعاقد مع روسيا لاستيراد لقاح سبوتنيك المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، إكمال تعاقدها لاستيراد كميات من لقاح سبوتنيك الروسي، مع استمرار التفاوض مع شركة موديرنا الأميركية لشراء لقاحها.

وقال مدير قسم تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي، في تصريحات صحفية إنَّ الوزارة أكملت التعاقد مع الشركة المصنعة للقاح سبوتنيك V الروسي، وستصل دفعة منه قريبا إلى العراق، أما لقاح موديرنا فما زالت المفاوضات مستمرة للتعاقد مع الشركة المنتجة لاستيراده، إضافة إلى اللقاحات المتوفرة حاليا وهي فايزر وسينوفارم واسترازنيكا”.

وأضاف أنَّ “الهدف من التعاقد على اللقاحات وتنويعها، تطعيم جميع أبناء المجتمع لحمايتهم وسلامتهم”، مبينا أنَّ “أي لقاح يطرح ويتم اعتماده تكون الوزارة سباقة للتعاقد مع الشركة المنتجة”.