التربية تكشف حقيقة اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للعام الحالي

كشفت وزارة التربية، اليوم السبت، حقيقة اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للعام الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في مقطع صوتي وزعه على وسائل الاعلام إنه "تم تداول اخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ان هناك اجتماع بين لجنة التربية النيابية وبين وزارة التربية او اللجنة الدائمة للامتحانات حول اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لهذا العام".

واضاف انه "لا يوجد أي شيء من هذا القبيل وانها اخبار عارية عن الصحة"، مبينا انه "لا يوجد أي اجتماع اليوم حول مصير العام الدراسي الحالي".

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية، ان "التعليم الإلكتروني مستمر لجميع المراحل الدراسية".

واوضح أن "هناك تواصل بين الوزارة والمديريات العامة للتربية، لكن هذا لا يعني وضع كل شيء على طاولة الإعلام، لأن هذه الأمور يجب الحديث عنها والعمل عليها ضمن سياق عمل وزارة التربية".