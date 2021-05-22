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العراق الأول عربياً.. قائمة الدول الأكثر تضرراً من كورونا


أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 165.17 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و560696.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 588256 33187857

الهند 287122 25772440

البرازيل 441691 15812055

فرنسا 108314 5917397

تركيا 45419 5151038

روسيا 256835 4974908

المملكة المتحدة 127701 4455221

إيطاليا 124646 4172525

إسبانيا 79601 3631661

ألمانيا 86733 3618311.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق 16102 1156137

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 9295 726432

39 - الإمارات 1642 551430

40 - لبنان 7651 537043

41 - المغرب 9106 515758

44 - السعودية 7214 437569.

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