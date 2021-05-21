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تحالف الفتح للفصائل الفلسطينية: لا إسرائيل بعد اليوم


أصدر تحالف الفتح بياناً، الجمعة (21 أيار 2021)، بعد دخول الهدنة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة حيز التنفيذ، وفيما وصف هذا اليوم بـأنه "يوم ونصر عظيمين"، قال مخاطباً الفصائل الفلسطينية "لا إسرائيل بعد اليوم".

وقال التحالف في بيان مخاطباً الفلسطينين: "ها انتم تعلنون نصركم المؤزر على عدوكم التاريخي ..وها هو العدو الصهيوني يذعن لمشيئتكم باعلان وقف اطلاق النار..لقد انتصرتم في هذه المعركة ووضعتم نهاية مشرفة للحروب القادمة والمنازلات التاريخية مع العدو في الزمان والمكان اللذين ستتحدونهما انتم وبقراركم على امتداد الساحة الفلسطينية".

وأضاف "لقد انتصرتم وحققتم كل امال المؤمنين والصالحين واهل المعرفة وقادة الرسالات ومضيتم الى الاهداف السياسية والثورية العليا بتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني.. وبغضبكم وحجم تضحياتكم دخل المقدسيون ليلة امس المسجد الاقصى بشموع الحرية وبهاء الرجال وسمو الارادات الفلسطينية الصلبة رغم انوف جنود جيش الاحتلال ليعلنوا انهم اهل الارض فيما عكست صورة جنود الاحتلال الذين اكتفوا بالتفرج على المشهد صورة الطارئين على هذه الارض".

وتابع: "انتم فخر الامة وفرسان الغد العربي والاسلامي القادم وعبق الزهر المقدسي ومهرجان الحرية القادم على سنابك خيل الرجال.. انتم اهزوجة الامهات اللواتي انتظرن سبعة اجيال لبزوغ فجر هذا اليوم وقد بزغ على ايقاع ملحمة الصواريخ وعمليات المقاومة، حتى استطعتم لجم اسطورة الجيش الذي لايقهر وقهره باراداتكم وثورتكم وصمودكم' ولم يستطع التقدم شبرا واحدا على تلال غزة او الاقتراب من ابوابها المنيعة بسواعدكم".

وأردف: "هذا يوم عظيم ونصر اعظم اثبت فيه المقولة الصادقة {ان القدس لن يحررها الا الاشاوس من ابنائها} ولن يفتح مغالق كنيسة المهد الا الفرسان من ابناء حماس والجهاد وبقية فصائل الثورة الفلسطينية"، مضيفاً "لا اسرائيل بعد اليوم ولاهيمنة ولا استيطان ولا استعباد ولا حواجز بعد اليوم.. لان الارض لنا والقدس لنا.. والقدس اقرب".

وأضاف، أن "بهذا الانتصار التاريخي العظيم يقف تحالف الفتح وجماهيره معكم، مع ثورتكم، وجهادكم، ورسالتكم الوطنية وانتم تسطرون اروع ملاحم الصمود وترسمون اروع صور الانتصار"، متقدماً بالشكر لـ"كل من دعم وساند ووقف مع الشعب الفلسطيني بمعركته المصيرية من دول وشعوب وحركات تحررية وبالخصوص من قدم الدعم بالمال والتقنيات والسلاح الذي مكنكم من حصد هذا الانتصار التاريخي".

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