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الشيخ قيس الخزعلي : انتصار المقاومة الفلسطينية سابقة تنبئ بقرب التحرير النهائية لفلسطين


قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، الجمعة (21 أيار 2021)، إن "انتصار المقاومة الإسلامية الفلسطينية سابقة هي الأقوى في مسار القضية الفلسطينية، ومما ينبئ عن قرب تحرير فلسطين النهائي".

وكتب الشيخ الخزعلي في تدوينة على تويتر، "نبارك للمقاوة الإسلامية وللشعب الفلسطيني هذا الانتصار. انتهت الحرب وزفت بشرى انتصار المقاومة الإسلامية الفلسطينية في سابقة هي الأقوى في مسار القضية الفلسطينية، مما ينبئ عن قرب تحرير فلسطين النهائي من هذا الكيان الغاصب، الذي أجبر على الرضوخ للمعادلة القادمة والتحول الاستراتيجي الذي يحصل في التعامل مع غزة مسبقاً".

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة حيز التنفيذ، في تمام الساعة الثانية من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، بعد تصعيد عسكري استمر بينهما لمدة 11 يوما.

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الشيخ قيس الخزعلي : انتصار المقاومة الفلسطينية سابقة تنبئ بقرب التحرير النهائية لفلسطين
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