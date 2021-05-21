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الشرطة الاتحادية تقبض على 3 متهمين وتنفذ حملة تفتيش على السلاح ببغداد


اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 3 متهمين بقضايا الإرهاب والقتل، وتنفيذ حملة للتفتيش على السلاح غير المرخص بالعاصمة بغداد.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان، انه "تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ، من إلقاء القبض على الإرهابي "ع، أ،ج" ، بعد توفر معلومات حول المتهم وإجراء عمليات التحري وجمع المعلومات وتحديد الهدف، حيث تم القبض عليه داخل إحدى فنادق منطقة "البتاويين" في بغداد والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

واضاف " في ذات السياق شرعت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة مدينة الصدر بتنفيذ مذكرة قبض صادرة من المحاكم المختصة بحق اثنين من المطلوبين وفق المادة 405 "قتل" في منطقة "مدينة الصدر" شرقي العاصمة بغداد"،مبينا انه " تم إحالة المتهمين اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهما".

واشار البيان الى " تنفيذ قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري عملية أمنية للتفتيش عن السلاح غير المرخص في منطقة النهروان "الخمسة دونم" جنوب شرقي بغداد، أسفرت العملية عن العثور على ٣ بنادق كلاشنكوف، وجهازي اتصال نوع موترلا"، موضحا انه " تم التعامل مع المضبوطات اصوليا".

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