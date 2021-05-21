الامن النيابية: 3 مخاطر ترافق اي محاولة لعودة عوائل مخيم الهول السوري الى العراق

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عباس صروط، الجمعة، بان 3 مخاطر ترافق اي محاولة لعودة عوائل مخيم الهول السوري الى العراق.

وقال صروط في حديث صحفي ،ان” مخيم الهول السوري مشكلة امنية معقدة وتهديد مباشر للعراق نظرا ما تحمله عوائله من فكر متطرف لافتا الى ان اي محاولة لاعادة تلك العوائل الى داخل البلاد ترافقها 3 مخاطر في ان واحد هي الرفض الجماهيري الواسع والخشية من انتقال الفكر المتطرف بالاضافة الى انه قد يشكل بؤرة ساخنة اخرى”.

واضاف صروط،ان” موقف المناطق المحررة ومنها في نينوى واضح في الايام الماضية في رفض اي عودة لعوائل مخيم الهول السوري في اي مكان كونهم تورطوا باعمال اجرامية وسفك دماء لافتا الى ان اي قرار بعودة عوائل المخيم سترافقها مشاكل كبيرة وستخلق تداعيات لايحمد عقباها في ظل وجود رفض شعبي لوجودهم”.

ويضم مخيم الهول السوري الالاف من اسر داعش الارهابي من جنسيات مختلفة بينها العراقية”.