الشيخ همام حمودي مهنئا ابطال المقاومة الاسلامية في فلسطين إن ما تحقق من نصر أكد مجددا أن شعبنا الفلسطيني يمثل إرادة وطنية حية لا تموت

هنأ رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي الانتصار الذي حققه ابطال المقاومة الفلسطينية بعد خضوع واذعان الكيان الصهيوني الغاشم للهدنة بعد ان وجه ابطال المقاومة ضرباته الساحقة للعمق الاسرائيلي مما اصاب العدو الهلع والخوف

وفيما يلي نص البيان الذي اصدره سماحة الشيخ همام حمودي بهذه المناسبة :

بسم الله الرحمن الرحيم

(ان تنصـروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)

من أعماق قلوبنا نزف التهاني لأبطال فصائل المقاومة الفلسطينية، وأبناء غزة الصمود والتضحية، وشعبنا الفلسطيني الأبي، بالانتصار العظيم على الكيان الصهيوني، في ملحمة تاريخية فريدة أذعن فيها المحتل لوقف عدوأنه دون قيد أو شرط بعد أن أسقطت صواريخ المقاومة خرافة جبروته، وفضحت هشاشة كيانه، وقلبت كل معادلات القوة.

إن ما تحقق من نصر أكد مجددا أن شعبنا الفلسطيني يمثل إرادة وطنية حية لا تموت مهما ظن المحتل واهما أن له القوة والإمكانيات على طمس وجودها، وان المقاومة هي الخيار الوحيد لكسر شوكة المحتل وإنهاء وجوده، وتحرير الأرض والمقدسات، واستعادة الحق المغتصب، والحرية والكرامة الانسانية المنتهكة.

وإننا لنبارك لفصائل المقاومة الفلسطينية تلاحمها، وقدراتها الفائقة على بناء قوتها العسكرية رغم كل قيود الحصار، وإدارة المعركة بشجاعة متناهية وعزيمة صلبة وإيمان كبير بعدالة قضيتها، وثقة عالية بظهيرها الشعبي من أبناء فلسطين الذين انتفضوا في كل أرجاء وطنهم المحتل متحدين قوى القمع والإرهاب.

كما نحيي شعوبنا العربية والإسلامية واحرار العالم بمختلف أطيافهم، والمؤسسات الاعلامية، على ماجسدوه من مواقف تضامنية مؤثرة، وفضح لجرائم الاحتلال ومجازره الوحشية، كان لها دورا في رفع الروح المعنوية للمقاومة، وبناء رأي عام دولي دفع بادارة نتنياهو نحو العزلة واليأس والهزيمة المبكرة.

طوبى لكم يا أحرار فلسطين،، وهنيئا نصركم الذي رفعتم به هامات الأمة، وأخزيتم به أنظمة التطبيع.. ورحم الله شهدائكم وتغمد أرواحهم بواسع جناته، ومن على الجرحى بالشفاء العاجل..

الشيخ همام حمودي

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي

21 آيار 2021