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تحرير قرى وتدمير معسكرا للدواعش في صلاح الدين


أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن تدمر ثلاثة اوكار ارهابية بين كركوك وصلاح الدين.

الخلية قالت في بيان  أنه "ضمن الواجبات الاستباقية باشرت قوة من اللواء الثالث في فرقة الرد السريع في قاطع عمليات كركوك وقضاء طوزخورماتو بعملية امنية للقضاء على الخلايا النائمة لداعش الارهابي وتدمير اوكارهم وقطع مناطق تحركاتهم لحدود محافظة صلاح الدين".

واضاف البيان، ان "القوة تمكنت من تدمير وحرق ثلاثة أوكار كانت العناصر الإرهابية تستخدمها لشن هجمات ارهابية بين الحين والاخر".

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