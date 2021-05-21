الشيخ جلال الدين الصغير : ‏انتهى الدرس حالياً بذلة مريعة لصهيون وذيولها

اكد امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ان الدرس انتهى حاليا بذلة مريعة لصهيون وذيولها

وقال سماحته في تغريدة له بعد خضوع الاحتلال الصهيوني الغاشم للهدنة نتيجة للضربات الموجعة التي وجهها المجاهدون الفلسطينيون لمناطقهم

الله أكبر والعزّة للإسلام

شكراً لله على وعده الحق، والحمد لله على نصره للمؤمنين، إلهي ما أعظم مكرك بالمستكبرين الذين تحول استكبارهم لذلة، وغطرستهم لمهانة..

واضاف ‏انتهى الدرس حالياً بذلة مريعة لصهيون وذيولها، وبعز ظاهر ونصر مبين لإرادة الاتحاد المقدس بين الصاروخ والساعد للشيعة والسنة.