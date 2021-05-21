محلل: علاقة حكومة الكاظمي باردوغان بنيت على ركام السيادة

بين الكاتب والمحلل السياسي، يحيى الشرع، الخميس، ادعاءات تركيا بعائديه الموصل لها اصبحت بشكل معلن ودون رد عراقي رسمي.

وقال الشرع، في تصريح صحفي ان” مواقف الحكومة من سياسية اردوغان تجاه العراق امر مخزي”، مبينا، ان” تركيا دفعت حزب العمال الى شمال العراق لإيجاد ذريعة لتواجدها”.

وأوضح، انها” اوجدت مبررا بمحاربة الإرهاب شمال البلاد لترسيخ الحلم العثماني واظهاره الى العلن”.

وأضاف، ان” هدف الاتراك الوصول الى كركوك وهذا غير مخفي من قبلهم، حيث ان تركيا تريد وضع قدم لها بطريق الحرير عبر شمال العراق”.

وأشار الى ان” الجانب التركي والامريكي ينسقان لتقاسم نفوذهما شمال العراق وهذا لا يخفى خصوصا وان من ضمن الوفد المشارك في الحوار كان الجانب الكردي الذي رفض اخراج القواعد الامريكية من الشمال”