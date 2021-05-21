القبض على متهمين اثنين بترويج المواد المخدرة في بابل

أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بترويج المواد المخدرة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ان "مفارز شعبة مكافحة مخدرات الكفل تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من مروجي المخدرات تم ضبطهما متلبسان ضمن قاطع المسؤولية جنوبي مدينة الحلة وبحوزتهما أكثر من (٢٠٠) حبة مخدرة مختلفة الأنواع مع حوالي ( ٥٠٠ ملغرام) من مادة الكريستال المخدرة".

وأضافت إن "المتهمين تم نقلهما الى مركز التحقيق المعني لإكمال الإجراءات القانونية".