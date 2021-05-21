الفتح: هناك التفاف امريكي على مخرجات الحوار الاستراتيجي

كشف تحالف الفتح، ، ان القوات الامريكية بدأت بالانقلاب على مخرجات الحوار مع بغداد.

وقال عضو التحالف، النائب أيوب الربيعي، في تصريح صحفي ان” ما يتم التصريح به من قبل قادة القوات الامريكية في العراق يخالف تصريحات الوفد العراقي والقادة الأمنيين المشاركين في الحوار”.

وأضاف، ان” قادة القوات الامريكية ومن يمثلهم بالتحالف الدولي ابدو عدم استعدادهم في ترك العراق والإبقاء على قوات تدريبية في البلاد بحسب ما تم الاتفاق عليه”.

وأشار ان” الوفد العراقي صرح بعد انتهاء الحوار بالتوصل الى اتفاق حول الإبقاء على قوات تدريبية فقط وانسحاب القوات القتالية وهذا الامر يثير الشك بنوايا الامريكان”