لجنة نيابية: تركيا تستخدم ملف المياه لاستقطاع جزء من الأراضي العراقية

وزير الدفاع التركي يتجول براحته في شمال العراق

عد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية علي مانع البديري، الخميس، بان ملف أزمة المياه مؤشرا خطيرا على حرب مياه مقبلة، مؤكدا أن تركيا تستخدم ملف المياه لاستقطاع جزء من الأراضي العراقية.

وقال البديري في تصريح صحفي إن “ الحكومة التركية بدأت تستخدم ملف المياه كسلاح ضغط للحصول على مكاسب شخصية”.

وأضاف أن “جزءا من هذه المكاسب استقطاع جزء من الأراضي العراقية”، لافتا إلى أن “الحكومات السابقة والحالية تتحمل مسؤولية كاملة بعدم إعطاء ملف المياه أولوية في التفاوض مع الاتراك”.

وأوضح البديري، أن “الحكومة العراقية تعتبر ملف المياه قضية ثانونية”، مبينة أن “ازمة المياه تنذر بالجفاف ولابد على الحكومة اتخاذ آليات جديدة لحل أزمة المياه مع تركيا”.

وكانت وزارة الموارد المائية جددت، في وقت سابق، تأكيدها بعدم وجود شح في المياه، فيما أشارت إلى أن مناسيب النهرين ستكون في اعلى مستوياتها بعد شهرين.