مصدر امني: المقاتلات الامريكية لا تقدم أي مساعدة في استهداف داعش الارهابي بالانبار

أفاد مصدر أمني رفيع، الاربعاء، بأن عمليات المسح الجوي التي تجريها المقاتلات الامريكية، لا تقدم أي خدمة في محاربة عصابات داعش الإرهابية.

وقال المصدر إن “المقاتلات الامريكية تقوم بعمليات جوية، تهدف بشكل خاص الى حماية قواتها المتواجدة في المناطق الغربية للحيلولة دون استهدافها “.

وأضاف، أن “الطائرات الامريكية تقوم بعمليات مسح جوي لمعظم مدن الانبار وبشكل يومي، الا ان مهامها مختصرة على توفير الحماية الامنية لقواتها ولم تستهدف اي موقع لإرهابي داعش رغم تشخيص مجاميع لعناصر داعش”.

وأكد أن “عمليات المسح الجوي الامريكي في مدن الانبار، لا تجدي نفعا كونها غير موجهة ضد اهداف مجرمي داعش الذين يتحركون امام انظار طائراتهم “.

يشار الى ان القوات الامريكية تجري وبشكل مستمر عمليات مسح جوي لمدن الانبار رغم استقرار الاوضاع الامنية.