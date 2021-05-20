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الصحة تحذر من التطعيم بلقاحات مختلفة


حذّرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، من تطعيم الاشخاص بلقاحات مختلفة ضمن نظام الجرعتين، الا بعد مرور مدة تتراوح بين 6 اشهر الى عام على اكمال التلقيح الاول وفق النظام المذكور.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي في وزارة الصحة، ربى فلاح حسن، في تصريح صحفي انه "لا يجوز تطعيم الشخص بلقاحات مختلفة على جرعتين لانه سيشعر بأعراض غير مريحة ومتعبة، ويجب الالتزام بنوع واحد من اللقاحات".

ويستخدم العراق حاليا ثلاثة انواع من اللقاحات هي سينوفارم واسترازينيكا وفايزر، حيث يجري التطعيم للاشخاص بواسطة جرعتين وفق مدد زمنية معينة مقرة من منظمة الصحة العالمية.

واضافت ان "الباحثين مستمرون باجراء بحوث في المشكلات الصحية التي يسببها التطعيم بلقاحين مختلفين"، مبينة ان "جميع اللقاحات لا تعطي مناعة مدى الحياة وقد نحتاج الى جرعات منشطة بعد مرور ستة اشهر او عام بحسب التحورات وبامكان اي شخص ان يلجأ الى التطعيم بلقاح مختلف بعد تلك الفترة، حالها حال الانفلونزا الاعتيادية التي يتم التلقيح لها سنويا".

ونوهت بـ"امكانية ظهور أعراض جانبية عند الحصول على أي من اللقاحات المتاحة حاليا ويختلف احدهما عن الاخر بطريقته بالعمل، لكنها اثبتت فعاليتها بنسب متفاوتة، واي شخص له الحرية باختيار اي لقاح ولكن من الجانب العلمي كل اللقاحات آمنة وفعالة".

وحذرت من "خطورة حدوث موجات وبائية متتالية لان الفيروس خطير وله امكانية التحور لفترات متعددة وظهور سلالات عدة له اخرها السلالة الهندية الجديدة، وقد وصل العلماء بعد جهود كبيرة الى انتاج اللقاحات التي حققت الانتصار في مواجهة كل المتغيرات والتحورات الفيروسية القادمة".

واكدت ان "الوباء ما زال في مرحلة الخطر، وهناك خشية من ارتفاع اعداد الاصابات مجددا خلال المرحلة المقبلة"، داعية المواطنين الى "اخذ جرعات اللقاح لتقليل نسب الاصابات، وحالات الوفيات، وزيادة حالات الشفاء".

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