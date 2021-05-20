الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة أحد شيوخ الانبار واصابة اخر بنزاع عشائري غربي الفلوجة

أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة الانبار بوفاة احد شيوخ ووجهاء المحافظة واصابة احد اقاربه، بنزاع عشائري في حادثة هي الثانية من نوعها لهذا اليوم في مناطق غربي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر ان “مشاجرة حصلت بين مزارعين من قبيلتين في منطقة النساف غربي مدينة الفلوجة ، وتطورت المشاجرة الى قيام احد طرفي النزاع الى استخدام السلاح الخفيف ما ادى الى مقتل الشيخ فيصل عبد العيساوي واصابة احد اقاربه بجروح متفاوتة “.

وأضاف، أن “القوات الامنية طوقت مكان الحادث وشرعت بحملة دهم وتفتيش تمكنت من خلالها اعتقال 4 من المتورطين”،

مبينا ان “القوات الامنية نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي فيما تم نقل المصاب الى احدى المستشفيات القريبة من مكان الحادث لتلقي العلاج الازم “.

يشار الى ان هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال هذا اليوم، فيما توعدت القوات الامنية بعقوبات رادعة بحق كل من يحاول زعزعة امن واستقرار مدن الانبار