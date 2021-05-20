التربية تحدد موعد صرف رواتب المحاضرين بعد التعاقد

حدّدت وزارة التربية، الخميس، مدة التعاقد مع المحاضرين المجانيين، بـ12 شهراً تجدد سنوياً، مؤكدة أنَّ صرف الراتب سيكون بعد إكمال عمليَّة التعاقد.

وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي في بيان إن “آلية التعاقد مع المحاضرين المجانيين ستكون لسنة تقويمية أي لمدة 12 شهراً، وليس لسنة دراسية”، مضيفا أنَّ “العقد سيجدد سنوياً”.

وأضاف الكلابي، أنه “حال توفر درجات الحذف والاستحداث من حركة الملاك داخل المديرية، ستكون أولوية التثبيت على الملاك الدائم للمحاضرين”، مشيرا إلى أنه “ستكون هناك منافسة مع الخريجين ممن هم ليسوا محاضرين، شريطة أنْ تكون الدرجات المتوفرة أكثر من عدد المحاضرين”.

وبين الكلابي أن “صرف الراتب الشهري للمحاضر سيكون بعد إكمال عملية التعاقد، وسيعتمد على المخاطبات التي ستوجهها وزارة التربية ومحافظة بغداد إلى وزارة المالية لتتم عملية الصرف لكل منهم بمبلغ 250 ألف دينار شهرياً”.

وأوضح، أن “مديرية الكرخ الثانية استكملت جميع النسخ القانونية للتعاقد وبجهود مكثفة خلال عطلة عيد الفطر”، معلناً “التعاقد مع ثلاثة آلاف و800 محاضر مجاني بضمنهم محاضرو التعليم المهني ومراكز محو الأمية، والتي تدقق حالياً ملفات عقودهم بمراكز محو الأمية لإنجاز قاعدة بيانات رصينة لإرسال بياناتهم إلى الوزارة”.