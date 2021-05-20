نائب: الحكومة تحاول ابعاد نفسها عن الفشل عبر الصاقه ببعض وزرائها

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد ابراهيم، الخميس، ان الحكومة تحاول ابعاد نفسها عن مسؤولية الفشل الوزاري، والصاقه ببعض وزرائها، لافتا الى ان الشعب غير راضٍ على اداء الحكومة.

وقال إبراهيم في تصريح صحفي ان “الحكومة فشلت بالوصول الى نسب انجاز متقدمة ومرضية للشعب، وعلى اثر ذلك بدأ الشعب يطالب باستجواب ومحاسبة الوزراء الذين فشلوا في مهامهم”.

واضاف ان “الحكومة تحاول اللجوء الى استبدال بعض الوزراء بهدف اعطاء صورة للجميع مفادها ان الوزراء هم من فشلوا في المسؤوليات المناطة بهم، وكذلك حتى لايحسب الفشل على الحكومة”.

وأوضح إبراهيم، ان “هناك حراكا برلمانيا لاستجواب بعض الوزراء الذين فشلوا في اداء مهماهم، مادفع الحكومة للتلويح السياسي عن طريق التوجه لاستبدالهم بهدف امتصاص الضغط الشعبي”.