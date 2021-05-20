صحة بابل تزف خبراً مفرحاً بشأن كورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة بابل، اليوم الاربعاء، عن خلو مستشفى الهاشمية العام من مرضى كورونا بعد خروج اخر مريضة منها.

وقال مدير صحة بابل محمد هاشم الجعفري للصحيفة الرسمية، ان "الردهة الوبائية في مستشفى الهاشمية العام خرجت منها اخر مريضة بعد تلقيها العلاجات والخدمات التمريضية الخاصة بفيروس كورونا لمدة 40 يوما، وبذلك تكون خالية من المرضى لاول مرة منذ انتشار الجائحة في المحافظة".

وبين ان "الدائرة مستمرة بعملية اللقاح لسكان المحافظة عبر 24 منفذا".