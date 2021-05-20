أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، عن قرار جديد يخص حظر التجوال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقالت القيادة في بيان ، إن "خلية الازمة وباجتماع مجلس الوزراء تقرر أن يكون الحظر يومي الجمعة والسبت حظراً جزئياً من الساعة 9 ليلاً الى الساعة 5 فجراً كباقي أيام الاسبوع".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، خلال جلستها المنعقدة الخميس الماضي، ايقاف قرار حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات.