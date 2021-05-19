ضبط 5 برادات محملة بأدوية مهربة في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الأربعاء (19 أيار، 2021) ضبطت 5 برادات محملة بأدوية مهربة، شمال شرقي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان "أدوية مهربة، عُثِرَ عليها في سيطرة الشعب كانت محملة على متن (5) برادات عجلة حمل مارة بالسيطرة، وتم اكتشافها بواسطة عجلات فحص المركبات السونار ( m60 ) المتواجدة بالسيطرة وبعد الكشف الدقيق تبين أنها من دون أي أوراق أصولية".

واشارت إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية وتسليم السائقين والعجلات الى الجهات ذات العلاقة".