الأخبار

ضبط 5 برادات محملة بأدوية مهربة في بغداد


أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الأربعاء (19 أيار، 2021) ضبطت 5 برادات محملة بأدوية مهربة، شمال شرقي بغداد.

وذكرت المديرية في بيان "أدوية مهربة، عُثِرَ عليها في سيطرة الشعب كانت محملة على متن (5) برادات عجلة حمل مارة بالسيطرة، وتم اكتشافها بواسطة عجلات فحص المركبات السونار ( m60 ) المتواجدة بالسيطرة وبعد الكشف الدقيق تبين أنها من دون أي أوراق أصولية".

واشارت إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية وتسليم السائقين والعجلات الى الجهات ذات العلاقة".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ضبط 5 برادات محملة بأدوية مهربة في بغداد
القبض على شخصين بحوزتهم مواد مخدرة في الديوانية
رئيس حركة التغيير يحمل "الوطني والديمقراطي" مسؤولية الأوضاع في كردستان
نائب يستبعد تسمية وزيرا للصحة خلال الدورة النيابية
وزارة التربية تصدر توضيحاً بشأن العام الدراسي الحالي
الاتحاد الوطني: الوضع في دهوك كارثي بسبب القصف التركي
الشيخ جلال الدين الصغير : استقبال عوائل مجرمي داعش سيؤسس لتحويل المخيمات الى مراكز تنسيق ودعم لهؤلاء المجرمين
الاستخبارات تضبط ورشة تفخيخ لداعش الارهابي في الرضوانية
شرطة بغداد تطيح بعصابة لترويج الاموال المزيفة
وكالة الاستخبارات: القبض على 6 إرهابيين في كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك