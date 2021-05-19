القبض على شخصين بحوزتهم مواد مخدرة في الديوانية

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (19 أيار 2021)، بالقبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في سيطرة الشامية بمحافظة الديوانية.

وقال المصدر إن "القوات الأمنية في سيطرة الشامية بمحافظة الديوانية، تمكنت من القاء القبض على شخصين يستقلان عجلة نوع النترا من سكنة المهناوية في الديوانية والآخر من محافظة النجف".

وأضاف المصدر أن "الشخصين تم تفتيشهم من قبل أفراد السيطرة، وعثر بحوزتهم على كمية من مادة الكريستال المخدرة"، مبيناً أنه "تم على الفور ارسال الشخصين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم".