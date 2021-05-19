رئيس حركة التغيير يحمل "الوطني والديمقراطي" مسؤولية الأوضاع في كردستان

حمل رئيس حركة التغيير، عمر سيد علي، الأربعاء (19 أيار، 2021) حزبي والاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين، مسؤولية الأوضاع في الإقليم.

وقال علي في كلمة له خلال مؤتمر الوحدة والدستور إن "الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مسؤولان عن الاوضاع في اقليم كردستان"، مؤكدا أن "بإمكان الحزبين تحسين الاوضاع أو تخريبها".

وأضاف، أن "لدينا الآن إدارتين تديران الاقليم"، مبينا أن "الأجهزة الامنية والمؤسسات المالية غير موحدة".وشدد "يجب أن يكون السلاح في يد قوة وطنية".

وتابع أن "الدستور يجب أن يعبر عن ارادة الشعب بكل مكوناته ويسهم في توحيده وبناء قوات أمنية ومؤسسات وطنية موحدة"، مشيرا الى أنه "في حال عدم تمكن الدستور معالجة مشاكل المواطن سيكون غير مجديا ولن يكون له أية قيمة".