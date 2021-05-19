نائب يستبعد تسمية وزيرا للصحة خلال الدورة النيابية

توقع النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، الاربعاء، عدم تسمية وزيرا للصحة خلال الدورة الحالية النيابية لانشغال النواب ببرامجهم الانتخابية.

وقال الفيلي في تصريح صحفي ان “اغلب القوى السياسية منشغلة في الترتيب اوضاعها في الانتخابات المقبلة والتي لم يتبق سوى بضع اشهر ما جعل البرلمان غير نشيط في اغلب جلساته”.

واضاف الفيلي ان ” قصر المدة التي سيكون فيها وزير الصحة الجديد وهي اربعة اشهر احد اسباب عدم حماس الكتل لحسم الملف”.

وكان عضو لجنة الصحة النيابية النائب سلمان حسن أكد في تصريح سابق أن رفع الاسماء المرشحة لمنصب وزير الصحة ستتم بعد عطلة عيد الفطر المبارك.