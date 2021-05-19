الاتحاد الوطني: الوضع في دهوك كارثي بسبب القصف التركي

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد الحاج عمر، الأربعاء، أن الأوضاع في عدد من مناطق محافظة دهوك كارثية جدا من النواحي الخدمية والأمنية.

وقال الحاج عمر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الوضع في مناطق كاني مآسي وأطراف العمادية وقرى زاخو والقرى الواقعة على جبل متين كارثي بعد نزوح مئات العوائل وانهيار أبراج الطاقة الكهربائية وشبكات المياه”.

وأضاف أن “الأوضاع تزداد خطورة من الناحية الأمنية نتيجة وجود القذائف والعبوات الناسفة غير المنفجرة، كذلك استمرار القصف العشوائي على قرى المدنيين، وهذا ينذر بكارثة كبرى على سكان تلك المناطق”.

وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي كشف في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن حراك بين بغداد وانقرة لمعالجة القصف التركي على شمال البلاد.