الأخبار

الاستخبارات تضبط ورشة تفخيخ لداعش الارهابي في الرضوانية


أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، ضبط ورشة خاصة بالتفخيخ تابعه داعش في جنوب بغداد والعثور بداخلها عن متفجرات واعتدة مختلفة.

وقالت الوزارة في بيان بعملية استخباراتية نوعية ووفق معلومات دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع أشارت لمكان تواجد إحدى الورش الخاصة بالتفخيخ والتابعة لما تسمى بـ (ولاية الجنوب)، تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، وشروع مفارز من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة عشرة واستخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٢٧ وقوة من السرية الرابعة للفوج".

وأوضح البيان، تم التوجه نحو الهدف والقيام بمداهمة الورشة الواقعة في قرية الرحمة بمنطقة العناز بالرضوانية جنوبي بغداد في احد الدور العائدة لإرهابي تم قتله عام ٢٠١١ وتضبط بداخلها ١١٥٠ قداحة تفجير ، ٢٠ صاعق تفجير، ٢٠٠٠ اطلاقةbkc، ٤٠ قنبرة هاون، 60 ملم، ١٤ صاروخ قاذفة RBG7، ٢ رشاشة bkc، ٢بندقية كلاشنكوف، ٣ أشرطة عتاد أحادية، ١٤ بدلة افغانية، ٤ كسارات، ٩ دروع وجعب، بالإضافة الى مواد تستخدم للحام ومخازن عتاد لبنادق مختلفة".

 

وتم "رفع المواد والتعامل معها وفق السياقات المعمول بها".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ضبط 5 برادات محملة بأدوية مهربة في بغداد
القبض على شخصين بحوزتهم مواد مخدرة في الديوانية
رئيس حركة التغيير يحمل "الوطني والديمقراطي" مسؤولية الأوضاع في كردستان
نائب يستبعد تسمية وزيرا للصحة خلال الدورة النيابية
وزارة التربية تصدر توضيحاً بشأن العام الدراسي الحالي
الاتحاد الوطني: الوضع في دهوك كارثي بسبب القصف التركي
الشيخ جلال الدين الصغير : استقبال عوائل مجرمي داعش سيؤسس لتحويل المخيمات الى مراكز تنسيق ودعم لهؤلاء المجرمين
الاستخبارات تضبط ورشة تفخيخ لداعش الارهابي في الرضوانية
شرطة بغداد تطيح بعصابة لترويج الاموال المزيفة
وكالة الاستخبارات: القبض على 6 إرهابيين في كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك