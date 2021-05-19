المفوضية: لا يحق للناخب الانتخاب خارج دائرته

كشفت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، قرارات جديدة بشأن إمكانية انتخاب المواطنين خارج دوائرهم الانتخابية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة غلاي، في تصريح صحفي انه” لا يحق للناخب الذي ترك مدينته ودائرته الانتخابية بالتصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة ويحرم من هذا الحق”.

وأضافت، كما انه” لا يستطيع لمن أراد الانتخاب في المراكز الانتخابية في الدوائر الأخرى من التصويت لصالح أي مرشح لان كل معلوماته ستكون فقط في المراكز الموجودة ضمن الدائرة الانتخابية التي يسكن فيها”.

واشارت الى ان” أجهزة المفوضية تقوم بقراءة المعلومات لبطاقة الناخب كذلك بصمته ومكانها واي معلومة تتعلق بانتقال الناخب الى مكان اخر”