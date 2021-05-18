النائب عامر الفايز: رد العراق على تركيا اقتصاديا سيردعها وبقوة

اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية، عامر الفايز، الاثنين، ان التمادي التركي لابد له ان يقابل بقوة حقيقة وإرادة وطنية.

وقال الفايز، في تصريح صحفي ان” الحرب الاقتصادية تعتبر من الحروب التي تخشاها كل دول العالم وليس هناك ما يمكن ردع تركيا به غير المقاطعة الاقتصادية التي ستؤثر عليها كثيرا وستدفعها الى الخروج من الأراضي العراقية بأسرع وقت”.

واضاف، ان” الحكومة مقصرة كثيرا بهذا المجال وقد اهملت التدخل التركي السافر في الأراضي العراقية وعليها وضع حد للتجاوزات وبشكل رسمي”.

وأشار الى ان” هذا السكوت ربما تتخذه تركيا مبررا للتدخل اكثر في الشأن العراقي وعليه لابد للعراق اللجوء الى مجلس الأمم ورفع شكوى ضد انقرة”.