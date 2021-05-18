إيران تدعو لمشاركة العراق في الاجتماع الاستثنائي بشأن فلسطين

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان إن الأخير "تلقى اتصالا من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف للتباحث حول تطورات القضية الفلسطينية، وضرورة بذل جهود البرلمانات الإسلامية لاتخاذ موقف جاد فيما يخص الوضع في فلسطين".

ووجَّه قاليباف، بحسب البيان، "دعوةً لمشاركة العراق في الاجتماع الاستثنائي الذي تستضيفه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجنة فلسطين في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة استخدام الإمكانات الدبلوماسية البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية، ووضع نهاية فورية لاعتداءات الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد الحلبوسي، خلال الاتصال، "موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، مشيرا إلى المواقف الرسمية والشعبية في العراق لمساندة الشعب الفلسطيني، كذلك دعمه للقضية الفلسطينية في المحافل العربية والإسلامية والدولية كافة".