محلل سياسي : : محاولات منع نصرة الشعب الفلسطيني تمثل انتهاكا لحرية التظاهر

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، الثلاثاء، ان محاولة بعض القادة الامنيين منع الاحتجاج ومناصرة الشعب الفلسطيني تمثل انتهاكا وتعديا على حرية التظاهر التي كفلها الدستور، اضافة الى ان من يمنع مناصرة الشعب المظلوم فهو يقف الى جانب القمع والجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين.

وقال البياتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة يجب ان تتدخل وتطبق القانون فيما يتعلق بالتظاهر والخروج بمسيرات داعمة للشعب الفلسطين، حيث تواردت الانباء حول قيام بعض القيادات الامنية بمنع هكذا فعاليات”.

واضاف ان “من يمنع مناصرة الشعب الفلسطيني او يقف ضد التظاهر، فهو يعد مخالفا للقانون والدستور، وبالتالي فأنه ينتهك حرية الرأي والتعبير بشأن القضية الفلسطينية”.

وأوضح البياتي، ان “قيام بعض الجهات الامنية بالوقوف ضد التظاهر نصرة لفلسطين، يمثل تضامنا مع الجرائم الصهيونية التي ترتكب في غزة والقدس المحتلة، وتدخل ضمن باب الخيانة للامانة خصوصا ان الدستور العراقي يقف الى جانب القضية الفلسطينية”.