بعد منعه تظاهرات لنصرة فلسطين.. ملف تخابر الفلاحي يعود للواجهة مجددا

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الثلاثاء , ان قيام قائد عمليات نينوى محمود الفلاحي بمنع خروج تظاهرات لنصرة الشعب الفلسطيني أمر غير مستغرب كونه متهم بالتخابر مع أميركا والكيان الإسرائيلي.

وقال جابر في تصريح صحفي إن ” الامر الذي أصدره قائد عمليات نينوى محمد الفلاحي المتهم بالتخابر مع الامريكان غير مستغرب البتة لكونه مازال يأتمر باوامر الامريكان ومسنود ومفروض من قبلهم ” .

وأضاف ان ” رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة هو أيضا لم يكن بمستوى المسؤولية التاريخية للوقوف مع محنة الفلسطينيين بالوقت الحاضر ولا يستطيع الغاء امر الفلاحي لكونه مفروض عليه من قبل الجانب الأمريكي”.

وطالب جابر مجلس النواب بـ”وضع حد لهذا الشخص”، داعيا الجهات التحقيقية الى “كشف ملف التحقيقات مع الفلاحي امام البرلمان بشكل شفاف” .

وكان تحالف الفتح اكد، امس الاثنين، ان الدعم العراقي لفلسطين يعتبر لدى العراقيين من الثوابت الوطنية ،فيما طالب بالتحقيق مع قائد عمليات نينوى محمود الفلاحي لمنعه خروج التظاهرات المؤيدة لفلسطين.