بدر تكشف عن “ضغوطات كردية” على الكاظمي لاعادة نشر البيشمركة بكركوك

كشف مسؤول تنظيمات بدر في محافظة كركوك محمد جاسم البياتي , الثلاثاء , عن وجود ضغوط حقيقية من قبل الحزبين الكردين على الكاظمي لاعادة انتشار البيشمركة في محافظة كركوك, مؤكدا أن هذه الضغوط سوف لن ولم تنجح.

وقال البياتي في تصريح صحفي, ان ” حكومة الكاظمي حاولت ان تجامل الكرد في إعادة البشمركة الى كركوك الا انها لم تنجح بسبب وجود رفض شعبي داخل كركوك من قبل العرب والتركمان وحتى بعضا من الاخوة الكرد ” .

وأضاف ان ” الدستور يؤكد على ان قوات البيشمركة هي قوات حرس للإقليم ولا يجوز استخدمها خارج الإقليم , إضافة ان أي خبر او إشارة لاعادة البيشمركة الى كركوك يخلق جوا من التوتر لدى الكركوكيين”.

ولفت البياتي الى أن “محاولات الحزبين الكرديين البارتي والديمقراطي سوف لن ولم تنجح لكون جمهور كركوك لن يقبل بإعادة البيشمركة لكركوك فقط السماح بالتواجد السياسي لمقرات الأحزاب الكردية وهذا امر طبيعي ”