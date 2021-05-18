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الشيخ جلال الدين الصغير : موقف المطبعين وذيول السفارات تجاه ما يجري في فلسطين لا يعكس الا حالة الذل والتمرّس في الخيانة.
وكالة انباء براثا
30
2021-05-18
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