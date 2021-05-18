التربية النيابية تقترح الاعتماد على درجات نصف السنة لانهاء العام الدراسي

أعلنت لجنة التربية النيابية اليوم الثلاثاء عزمها عقد اجتماع مع وزارة التربية لوضع مقترحات لانهاء العام الدراسي الحالي.

وقال عضو اللجنة صفاء الغانم في تصريحات صحفية إن اعضاء اللجنة يستعدون لعقد اجتماع مع وزارة التربية الاسبوع المقبل لمناقشة مقترح انهاء العام الدراسي 2020 ــ 2021، أو جعل الامتحانات إلكترونية لما تبقى من الفصل الثاني.

وأضاف، أن اللجنة تسعى لإنهاء العام الدراسي والاعتماد على درجات نصف السنة للمساهمة في إيقاف انتشار الجائحة بين الطلبة.

وأوضح الغانم أن الاجتماع سيكون فاصلا لحسم الشائعات المتداولة عبر القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية المتعلقة بإنهاء العام الدراسي الحالي، حيث لايوجد أي إجراء تم اتخاذه بهذا الصدد، وأن اللجنة ستناقش هذا الأمر كمقترح بسبب ارتباط مصير الطلبة والتلاميذ بالموقف الوبائي العام للبلد.

وأشار إلى أن "مقترح ايقاف الدوام الحضوري وتحويله إلى إلكتروني، له أثر ايجابي مباشر في خفض أعداد الإصابات ب‍فيروس كورونا بالمدارس، حيث سبق أن سجلت المؤسسات الصحية حالات بين الطلبة كان آخرها تسجيل 440 إصابة في إحدى مدارس محافظة البصرة منذ بدء الدوام الحضوري ما زاد الوضع خطورة على حياة الطلبة والهيئات التدريسية.

وتعتزم وزارة التربية رفع توصيات جديدة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن الدوام الحضوري وموعد الامتحانات