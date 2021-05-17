مفوضية الانتخابات: سحبنا 5 مليون بطاقة ناخب لم يستلمها أصحابها

أكدت مفوضية الانتخابات، الاثنين (17 أيار 2021)، أنها سحبت 5 ملايين بطاقة ناخب قصيرة الأمد لم يستلمها أصحابها "بسبب الهجرة أو حالات الوفاة".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث صحفي إن مفوضية الانتخابات "وزعت بطاقات قصيرة الأمد في 2014 و 2018 وتم اعتمادها وجرى توزيع ما يقرب من 5 ملايين بطاقة قصيرة الأمد على الناخبين" وقتها.

وأضافت، أن "المجلس الجديد والمفوضية الجديدة، وجدا أن هذه البطاقات موجودة في مراكز التسجيل منذ 2014 و 2018 ولم يراجع عليها أصحابها، وقد يكون ذلك بسبب حالات الوفاة والهجرة، فسحب المكتب الوطني في المفوضية هذه البطاقات مع حجب بيانات الناخبين وفتح مرحلة تحديث سجل الناخبين مجدداً".

وتابعت: "نحن بانتظار مراجعتهم لأقرب مركز تسجيل لتحديث بياناتهم وبالتالي ستطبع لهم بطاقات جديدة طويلة الأمد"، مبينةً أن "التحديث انطلق منذ 2 كانون الثاني الماضي، وهناك من راجعوا لتبديل بطاقاتهم من قصيرة الأمد الى طويلة الأمد".

وأوضحت أن "قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 سمح للتصويت العام للبطاقة قصيرة الأمد وهي من غير صورة وكذلك البطاقة البايرومترية طويلة الأمد"، مؤكدةً أن "الناخب الذي لديه بطاقة قصيرة الأمد أو بايرومترية أو كلاهما يحق له المشاركة في الانتخابات".