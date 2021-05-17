اعتقال متهمين بترويج المخدرات وضبط كمية كبيرة منها بحوزتهما في الرطبة

أعلنت قيادة شرطة الأنبار، الاثنين (17 أيار 2021)، اعتقال متهمين اثنين بترويج المخدرات وضبط كميات كبيرة منها بحوزتهما في قضاء الرطبة بالمحافظة.

وقال إعلام القيادة في بيان إن "معلومات وردت تفيد بوجود اشخاص في قضاء الرطبة يقومون ببيع الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية، وبعد استحصال الموافقات الاصولية القضائية تم تشكيل مفرزة من قبل قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقليه والتوجه الى المكان المقصود ونصب كمين محكم لهم".

وأضاف: "تم القاء القبض على المتهم (ه.ش.أ.ح) والمتهم (ق.م.ع.م) بالجرم المشهود، وضبط بحوزتهما 4800 حبة (سيدافيد)، و500 كبسولة (لاريكا) و170 حبة (فاليوم) و(100) قنينه شراب (الرمين)"، مشيرةً إلى "تنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات اعلاه، وتوقيف المتهمين وفق المادة 28 مخدرات".