النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي يوضح مصير انتخابات مجالس المحافظات

اوضح النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي الاثنين، ان الحكومة والبرلمان المقبلين سيحددان مصير انتخابات مجالس المحافظات، لافتا الى ان تأجيل حسم موضوع مجالس المحافظات الى الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ان “من المستبعد جدا اجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الاقتراع المبكر المقرر اجراؤه في تشرين الاول المقبل، خاصة انه لاتوجد تحركات فعلية باتجاه حسم موضوع مجالس المحافظات”.

واضاف ان “انتخابات مجلس النواب قطعت شوطا كبيرا وتم تقديم المرشحين وحسم قانونها، والجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد مباحثات حول انتخابات مجالس المحافظات”.

وأوضح الفتلاوي ان “البرلمان والحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات المبكرة، هي من ستحدد مصير الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، او قد يتم تشريع قانون جديد بتلك المجالس”.