النائب فاضل جابر يتحدث عن “رسالة تحذيرية” وراء التظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية

اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاثنين , التظاهرات الشعبية الأخيرة المنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة والقدس الشريف بمثابة رسالة تحذيرية للكيان الصهيوني وتجديد للرفض الشعبي المندد ببقاء القوات الأميركية في العراق.

وقال جابر في تصريح صحفي, ان ” الخروج الواسع للشعب العراقي لرفض العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والقدس الشريف نبهت الامريكان والإسرائيليين بان الشعب العراقي مازال يدافع عن حقوق قضيته المركزية فلسطين ويرفض كل اشكال التطبيع مع إسرائيل”.

وأضاف ان ” الوقفة الاحتجاجية الواسعة في بغداد والمحافظات كانت بمثابة تجديد شعبي للمطالبة الامريكان من الخروج من الأراضي العراقية وان ما تدعيه بان التواجد استشاري هي كما صرحنا في وقت سابق كذبة لن تنطلي على احد”.

وطالب جابر القوى السياسية الأخرى بـ”الانضمام الى ضغط القوى الرافضة للتواجد الأمريكي لضم صوتها الى صوتنا بتفعيل قرار مجلس النواب القاضي بالزام خروج القوات الامريكية من القواعد العسكرية داخل الأراضي العراقية ” .

وكان النائب عن تحالف صادقون محمد البلداوي قد اكد لـ / المعلومة /، امس الاحد، ان تحالف الفتح سوف يستمر بالنشاطات والفعاليات المختلفة واجراء اللقاءات مع الحكومة والجهات ذات العلاقة داخليا وخارجيا لدعم الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية لمواجهة الكيان الإسرائيلي المحتل .